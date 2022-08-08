Скрипт определения нужного паттерна на свечном графике криптовалютной

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки459 просмотров

Необходимо разработать скрипт, который будет определять, по движению цены и объему торгов, характер нисходящего движения цены (на свечном графике криптовалютных торговых пар). Подробное ТЗ вышлем в личной переписке.

✅ Ищем программиста со знанием языков программирования: обязательно php, +какой-либо из языков: Python/node.js/Go.

✅ Уровень владения языками: middle и выше.

✅ Обязательно со знанием в области трейдинга (криптовалютного или любого другого), глубокие знания индикаторов, возможно математических моделей, анализа графиков и т.д

✅ Обязателен опыт работы с торговыми криптовалютными роботами.

✅ Опыт работы с высоконагруженными системами.

✅ Желательно (но не обязательно) владение разработкой во фронтенде.

✅ Наличие не менее 20 рабочих часов/нед. под наш проект.

Node.jsPHPPython
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Cataneo
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