Необходимо создать сервис по выкупам(создать среду), а именно сделать так чтобы номера телефонов купленные для получения смс, оставались в аккаунте wildberries . В дальнейшем через эти аккаунты выкупать товары на сайте. Номеров от 1000 до 20000.