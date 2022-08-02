Разработка пакета на golang

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка264 просмотра

Необходимо сделать модуль(начальный код прилагается), который исполняет след алгоритм

необходимо выполнить команду для глагола в повелительном наклонении

разбиваем на части // по 1, по 2 ... по n

затем для каждой части

// 1. ищем первое с начала имя сущ., получаем падеж, для того чтобы потом склонить в эту форму слово

глагола в повелительном наклонении (глагола - родительный)

// 2. (ищем первое существительное и переводим его в им. падеж)

глагола в повелительном наклонении -> глагол в повелительном наклонении

// 3. поиск по шаблону используя начальную форму: {любое словосочетание} - глагол в повелительном наклонении

перемести - глагол в повелительном наклонении

// 4. берем normalForm найденного словосочетания и переводим его в имя сущ

c помощью ChangePOS(ctx context.Context, word sentence.Form, pos string)

перемести -> переместить

переместить -> перемещение

// 5. склоняем первое имя сущ. в падеж полученный из 1 (в данном случае родительный падеж)

Inflect(word sentence.Form, wordCase []string)

перемещение -> перемещения

// 6. проводим замену

необходимо выполнить команду для глагола в повелительном наклонении

->

необходимо выполнить команду для перемещения

3 года назад
guest_16595610430364
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Келиченко
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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