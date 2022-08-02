Необходим скрипт, который будет анализировать коэффициенты на 4-5 букмекерских конторах в реальном времени и искать вилки. Скрипт должен постоянно отслеживать изменения коэффициентов во время игры и автоматически ставить ставки. Описание таблицы коэффициентов и расчет суммы ставок будет предоставлено.
Разработка пакета на golang
Необходимо сделать модуль(начальный код прилагается), который исполняет след алгоритм
необходимо выполнить команду для глагола в повелительном наклонении
разбиваем на части // по 1, по 2 ... по n
затем для каждой части
// 1. ищем первое с начала имя сущ., получаем падеж, для того чтобы потом склонить в эту форму слово
глагола в повелительном наклонении (глагола - родительный)
// 2. (ищем первое существительное и переводим его в им. падеж)
глагола в повелительном наклонении -> глагол в повелительном наклонении
// 3. поиск по шаблону используя начальную форму: {любое словосочетание} - глагол в повелительном наклонении
перемести - глагол в повелительном наклонении
// 4. берем normalForm найденного словосочетания и переводим его в имя сущ
c помощью ChangePOS(ctx context.Context, word sentence.Form, pos string)
перемести -> переместить
переместить -> перемещение
// 5. склоняем первое имя сущ. в падеж полученный из 1 (в данном случае родительный падеж)
Inflect(word sentence.Form, wordCase []string)
перемещение -> перемещения
// 6. проводим замену
необходимо выполнить команду для глагола в повелительном наклонении
->
необходимо выполнить команду для перемещения
Заявки фрилансеров
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