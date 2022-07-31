Требуется разработка скрипта для записи двух человек на подачу документов в визовый центр Польши в любом городе Беларуси. Скрипт должен отслеживать свободные места, появляющиеся по средам, и автоматически заполнять форму для записи.
D3.js специалист
Добрый день
Нужно сделать масштабируемую схему на d3 js
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