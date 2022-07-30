Необходимо создать телеграм-бота для отправки единичных писем на электронную почту. Бот должен позволять выбирать любое имя отправителя. Срок выполнения - 1-2 дня, начать нужно сегодня. Предоставление технического задания возможно по запросу.
Телеграм-бот для отправки СМС
Бот для отправки единичных СМС, с возможностью выбора любого нужного имени отправителя.
При необходимости отправлю ТЗ.
Приступить сегодня, срок 1-3 дня.
Заявки фрилансеров
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