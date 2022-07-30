Нужно написать бота/расширения для браузера с возможностью выбора услуги (из списка (скриншот прикрепил)). Также возможностью выбора локации из списка (из списка (скриншот прикрепил)). Бот должен уметь запоминать дату выбора из списка и также сам вводить все нужные данные (которые нужно будет указать в конфиге/расширении для браузера). И также в конце сам должен подтверждать запись