Требуется разработка простейшей программы для Windows, которая позволит загружать видео на YouTube, используя cookie с другого ПК и IP, без логина и пароля. Программа должна быть простой, без дополнительных функций, для подтверждения работоспособности решения.
Автоматически создать appointment
Нужно написать бота/расширения для браузера с возможностью выбора услуги (из списка (скриншот прикрепил)). Также возможностью выбора локации из списка (из списка (скриншот прикрепил)). Бот должен уметь запоминать дату выбора из списка и также сам вводить все нужные данные (которые нужно будет указать в конфиге/расширении для браузера). И также в конце сам должен подтверждать запись
Заявки фрилансеров
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