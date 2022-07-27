Телеграм-бот для отправки СМС

Создайте телеграм-бота для отправки писем на электронную почту. Бот должен принимать адрес для отправки и индивидуальную ссылку-приглашение. Реализуйте возможность настройки шаблонов, включая имя отправителя и хтмл-содержимое письма с кнопкой для перехода по ссылке. Обеспечьте отправку писем от любых адресов и имен. Учитывайте требование о минимизации попадания в спам.