Телеграм-бот для отправки СМС

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок507 просмотров

Вводные данные перед отправкой СМС, необходимые боту:

- Номер для отправки;

- Имя отправителя или выбор сохранённого шаблона;

- Текст сообщения или выбор сохранённого шаблона;

Сохраняемые шаблоны в боте:

- Варианты имени отправителя;

- Варианты текста сообщения;

Условия для бота:

- Можно использовать вариант любого оптимального сервиса;

- Отправка на номер любой страны;

- После отправки должен сообщаться статус СМС.

3 года назад
guest_16543245540048
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