Необходимо упаковать проект на Python в исполняемый файл .exe. Ожидается использование инструментов, таких как pyinstaller или аналогичных. Задача включает в себя создание стабильного .exe, который будет корректно работать на Windows.
Телеграм-бот для отправки СМС
Вводные данные перед отправкой СМС, необходимые боту:
- Номер для отправки;
- Имя отправителя или выбор сохранённого шаблона;
- Текст сообщения или выбор сохранённого шаблона;
Сохраняемые шаблоны в боте:
- Варианты имени отправителя;
- Варианты текста сообщения;
Условия для бота:
- Можно использовать вариант любого оптимального сервиса;
- Отправка на номер любой страны;
- После отправки должен сообщаться статус СМС.
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