Создайте программу для ПК, которая будет автоматизировать процесс регистрации в приложении Huawei Health. Программа должна выбирать страну по коду, вводить мобильный номер, нажимать кнопку для отправки кода подтверждения и проходить капчу. После пяти циклов с одним номером программа должна переходить к следующему номеру из текстового файла. Убедитесь, что номера подтягиваются из обычного текстового документа.
Телеграм-бот для отправки писем на электронную почту
Вводные данные перед отправкой письма, необходимые боту:
- Адрес для отправки;
- Индивидуальная ссылка-приглашение.
Сохраняемые шаблоны в боте:
- Адрес, который отображается в письме у получателя;
- (и/или) Имя отправителя, которое отображается в письме у получателя;
- Письмо, включающее хтмл, кнопку для перехода по изменяемой перед отправкой ссылке-приглашению;
Критерии:
- Отправка писем от любого адреса и/или имени (обязательно);
- Письма не должны попадать в спам (желательно).
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