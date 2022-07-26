Требуется разработка и администрирование программного обеспечения, которое поможет выводить видео в топ поисковых запросов на YouTube. Ищем специалистов с опытом работы в данной области. Необходимы навыки оптимизации и понимание алгоритмов YouTube.
Программа (автокликер)
Нужна программа на пк которая будет работать с мобильным приложением https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.health&hl=uk&gl=US
Она должна делать первичную регистрацию: выбирать страну по телефонному коду страны, водить мобильный номер телефона, нажатие на кнопку отправления кода подтверждения и проходить капчу(пазл). После прохода времени ожидания снова должно происходить нажатие на кнопку отправления кода и прохождение капчи. После пяти таких кругов берется следующий номер. Номера могут быть разных стран и нужно всегда осуществлять выбор страны. И так пока не закончатся номера в текстовом документе. Номера должны подтягиваться с обычного текстового файла(txt).
Заявки фрилансеров
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