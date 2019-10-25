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  • Исправить скрипт imacros для instagram

    Есть готовый скрипт для поиска аккаунтов в инстаграм. Его суть: есть txt файл с запросами, он берет построчно каждый запрос, подставляет в поиск инстаграм, сохраняет файл в файл с именем запроса и так далее. Все работало, пока ...

    iMacros
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сделать простой скрипт авторизации в яндексе

    Задача: необходимо из txt файла брать по очереди данные от яндекс почты (логин, пароль, ответ на кв), загружать страницу 1 по ссылке, проходить авторизацию в почте, далее загружать страницу 2, 3 и 4 (что именно ...

    iMacros
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Скрипт определенных действий в браузере (переход, ввод, нажатие)

    Здравствуйте. Нужен скрипт (или расширение как будет проще), который будет выполнять определенные действия на странице в интернете. 1. Нужно будет запустить определенную веб страницу в определенном браузере. 2. Затем перейти на определенную строку (я так понимаю там данные ...

    iMacros
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Плагин для Chrome (Ads power)

    $160

    Требуется плагин для набивки cookies : 1. Вбив запросов в поисковик 2. Переход на ресурс 3. Медленный скролл и переходы внутри сайта по ссылкам , нажатие на раскрытие новости (при отсутствие пагинации) 4. Закрытие вкладки и переход к следующему ...

    iMacros
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Выгрузка данных из сервиса

    Добрый день. Нужно реализовать скрипт, который будет скачивать файлы из сервиса ahrefs.com. Более подробное ТЗ, где описано все пошагово: https://yadi.sk/i/dv09lUxAGVHUkA Возможные инструменты для реализации: эмуляция действий в браузере и iMacros + JS. Если есть уточняющие вопросы, то лучше ...

    JavascriptiMacros
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать скрипты на imacros для instagram

    Скрипт должен - заходить в аккаунты из файла, ставить лайки на 3 последних постах и подписываться, пропускать закрытые аккаунты, на кого подписался заносить в файл -  заходить в аккаунты из файла, оставлять комент на последней публикации рандомно ...

    iMacros
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Imacros+JavaScript

    imacros+JavaScript Надо чтобы управляющий файл, при работе, после выполнения file_9.iim, во время перехода к file_10.iim, с вероятностью 1:100, иногда запускал file_15.iim. И не возвращался уже - всё пропускал... Пару строк JavaScript кода...

    JavascriptiMacros
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать скрипт по отслеживанию переменной на сайте

    Необходимо создать скрипт ( например в iMacros или на Phyton) для отслеживания одной переменной на страницах сайта ( для авторизированных пользователей). Оповещать о изменение по электронной почте. Скрипт должен оповещать только если переменная достигла значения ...

    iMacros
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • По расписанию запускать Imacros в Mozilla

    Требуется запускать по расписанию новую копию браузера мозилы, вместе с определенным проектом imacros. Эта копия должна отрабатывать N секунд (или минут) и закрывалась, или второй вариант, перед каждым следующим новым запуском мозилы с определенным проектом ...

    iMacros
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Макрос/Скрипт для создания постов в ВК

    $8

    Требуется помощь в автоматизации процесса, а именно: 1. Создание поста с условно рандомным текстом на странице пользователя ВК 2. Редактирование  созданного поста на ссылку ведущую на статью в ВК, вылазит предпоказ статьи, ссылка на саму статью убирается, ...

    iMacros
    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Распарсить веб сайт

    Требуется создать парсер, который будет эмулировать человека и аккуратно собирать фото и анкету с сайта знакомств в нашу бд или файл. Принцип работы на ваше усмотрение. в приоритете макрос для imacros сайт badoo com

    iMacros
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Мне нужно делать в интернете 7 кликов каждые 4-5 часов круглосуточно

    Мне нужно делать в интернете 7 кликов каждые 4-5 часовкруглосуточно и без выходных. Я хочу автоматизировать этот процесс. Знаю, что эту задачу можно решить с помощью расширения iMacros или написать скрипт на языке javascript, который будет работать ...

    JavascriptiMacros
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт web-постера

    Нужен скрипт веб-постера по 3 сайтам (предоставлю, не принципиальный момент). Скрипт: 1. Реализуется на freeware или недорогой платформе (лицензия до 9000р. на 1 ПК) (Кликер, Imacros, HumanEmulator, Zennoposter, PHP из пакета Denwer... [b]ИЛИ ВАШ ВАРИАНТ[/b].) 2. Загружает данные ...

    PHPiMacros
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прога через фоновый браузер ИЛИ iMacros + Javascript

    $50

    Всем привет.  Нужна прога для массовой авто-регистрации емейлов, пишем под винду 7.  Сроки не горят, прога нужна лично мне.  Выбираю исполнителя по самой низкой предложенной цене.  Думаю реализовать это дело либо через iMacros с фрагментами JavaScript, либо через отдельное ...

    JavascriptiMacros
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать java скрипт для ютуб.

    $10

    Здравствуйте нужно написать java скрипт который будет оставлять ответы на комментарии видео ютуб. Скрипт будет работать в imacros в Firefox. Описание такое: есть 2 файла, в одном ссылки на комментарии ютуб а во втором текст ...

    JavaiMacros
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать скрипт для Одноклассников

    Есть задача: нужен скрипт на iMacros для Одноклассников Есть своя группа, участникам группы надо периодически рассылать сообщение. Желательно чтобы была возможность использования подстановки имени участника группы (обращение по имени) и рандомные числовые значения. Так же надо будет привязать ...

    iMacros
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать программу для взаимодействия с интернетом

    Есть сайт, нужно чтобы программа заходила на его, авторизовалась, после чего нажимала кнопки и вставляла в fормы тексты и тд.  ( Подробности кандидатам) У меня есть имакрос который все это делает, но для этого должен быть открыт ...

    iMacros
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обучить imacros и показать основы js

    Для массовой регистрации на сайте требуется обучить imacros и показать основы js.   Необходимо объяснить как в imacrose сделать:   при подключение файла csv  выбрать линию   Как генерировать случайную линию   Как с помошью js скрывать отдельные элементы страницы,например на сайте выскакивает ...

    JavascriptiMacros
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад