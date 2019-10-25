Есть готовый скрипт для поиска аккаунтов в инстаграм. Его суть: есть txt файл с запросами, он берет построчно каждый запрос, подставляет в поиск инстаграм, сохраняет файл в файл с именем запроса и так далее. Все работало, пока ...
Заказать услуги программиста iMacros
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста iMacros на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- iMacrosПрикладное ПО4 заявкиЗакрытгод назад
Задача: необходимо из txt файла брать по очереди данные от яндекс почты (логин, пароль, ответ на кв), загружать страницу 1 по ссылке, проходить авторизацию в почте, далее загружать страницу 2, 3 и 4 (что именно ...iMacrosПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте. Нужен скрипт (или расширение как будет проще), который будет выполнять определенные действия на странице в интернете. 1. Нужно будет запустить определенную веб страницу в определенном браузере. 2. Затем перейти на определенную строку (я так понимаю там данные ...iMacrosПрикладное ПО1 исполнительЗавершенгод назад
- $160
Требуется плагин для набивки cookies : 1. Вбив запросов в поисковик 2. Переход на ресурс 3. Медленный скролл и переходы внутри сайта по ссылкам , нажатие на раскрытие новости (при отсутствие пагинации) 4. Закрытие вкладки и переход к следующему ...iMacrosЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно реализовать скрипт, который будет скачивать файлы из сервиса ahrefs.com. Более подробное ТЗ, где описано все пошагово: https://yadi.sk/i/dv09lUxAGVHUkA Возможные инструменты для реализации: эмуляция действий в браузере и iMacros + JS. Если есть уточняющие вопросы, то лучше ...Завершен3 года назад
Скрипт должен - заходить в аккаунты из файла, ставить лайки на 3 последних постах и подписываться, пропускать закрытые аккаунты, на кого подписался заносить в файл - заходить в аккаунты из файла, оставлять комент на последней публикации рандомно ...iMacrosПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
imacros+JavaScript Надо чтобы управляющий файл, при работе, после выполнения file_9.iim, во время перехода к file_10.iim, с вероятностью 1:100, иногда запускал file_15.iim. И не возвращался уже - всё пропускал... Пару строк JavaScript кода...Закрыт3 года назад
Необходимо создать скрипт ( например в iMacros или на Phyton) для отслеживания одной переменной на страницах сайта ( для авторизированных пользователей). Оповещать о изменение по электронной почте. Скрипт должен оповещать только если переменная достигла значения ...iMacrosЗавершен4 года назад
Требуется запускать по расписанию новую копию браузера мозилы, вместе с определенным проектом imacros. Эта копия должна отрабатывать N секунд (или минут) и закрывалась, или второй вариант, перед каждым следующим новым запуском мозилы с определенным проектом ...iMacrosЗакрыт4 года назад
- $8
Требуется помощь в автоматизации процесса, а именно: 1. Создание поста с условно рандомным текстом на странице пользователя ВК 2. Редактирование созданного поста на ссылку ведущую на статью в ВК, вылазит предпоказ статьи, ссылка на саму статью убирается, ...iMacrosСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется создать парсер, который будет эмулировать человека и аккуратно собирать фото и анкету с сайта знакомств в нашу бд или файл. Принцип работы на ваше усмотрение. в приоритете макрос для imacros сайт badoo comiMacrosЗавершен4 года назад
Мне нужно делать в интернете 7 кликов каждые 4-5 часовкруглосуточно и без выходных. Я хочу автоматизировать этот процесс. Знаю, что эту задачу можно решить с помощью расширения iMacros или написать скрипт на языке javascript, который будет работать ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен скрипт веб-постера по 3 сайтам (предоставлю, не принципиальный момент). Скрипт: 1. Реализуется на freeware или недорогой платформе (лицензия до 9000р. на 1 ПК) (Кликер, Imacros, HumanEmulator, Zennoposter, PHP из пакета Denwer... [b]ИЛИ ВАШ ВАРИАНТ[/b].) 2. Загружает данные ...PHPiMacrosВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Всем привет. Нужна прога для массовой авто-регистрации емейлов, пишем под винду 7. Сроки не горят, прога нужна лично мне. Выбираю исполнителя по самой низкой предложенной цене. Думаю реализовать это дело либо через iMacros с фрагментами JavaScript, либо через отдельное ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
для соц сети одноклассники. для удаления постов из группы подробнее обсужу с исполнителемiMacrosВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Здравствуйте нужно написать java скрипт который будет оставлять ответы на комментарии видео ютуб. Скрипт будет работать в imacros в Firefox. Описание такое: есть 2 файла, в одном ссылки на комментарии ютуб а во втором текст ...JavaiMacrosЗакрыт5 лет назад
Есть задача: нужен скрипт на iMacros для Одноклассников Есть своя группа, участникам группы надо периодически рассылать сообщение. Желательно чтобы была возможность использования подстановки имени участника группы (обращение по имени) и рандомные числовые значения. Так же надо будет привязать ...iMacrosЗакрыт5 лет назад
Скрипт простой, на странице с видео ютуб, джаваскрипт должен добавить комментарий. Код будет исполняться в имакросе ( почти тоже самое что и консоль )Закрыт5 лет назад
Есть сайт, нужно чтобы программа заходила на его, авторизовалась, после чего нажимала кнопки и вставляла в fормы тексты и тд. ( Подробности кандидатам) У меня есть имакрос который все это делает, но для этого должен быть открыт ...iMacrosПрикладное ПО10 заявокЗакрыт5 лет назад
Для массовой регистрации на сайте требуется обучить imacros и показать основы js. Необходимо объяснить как в imacrose сделать: при подключение файла csv выбрать линию Как генерировать случайную линию Как с помошью js скрывать отдельные элементы страницы,например на сайте выскакивает ...Закрыт5 лет назад