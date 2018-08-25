Для массовой регистрации на сайте требуется обучить imacros и показать основы js.

Необходимо объяснить как в imacrose сделать:

при подключение файла csv выбрать линию

Как генерировать случайную линию

Как с помошью js скрывать отдельные элементы страницы,например на сайте выскакивает реклама,нужно удалять точно без плагинов.

Как при постановке значения выбирать определенное условие,например мы выбрали имя Маша,а ей присвоился возраст 30 лет,а при выборе Пети ему присваиваться 20.

как подключать прокси к отдельному сайту

Как разгадывать капчу простую.

Как импортировать определенные данные с сайта в csv файл и разделить их по линиям и строкам.

Требование:

Наличие скайпа/ телефона(позвоню сам)

team vier

умение доступно излагать

опыт в программирование на js от 2х лет