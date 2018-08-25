Создать аналог сервиса digwebinterface.com UI устраивает, но если есть возможность (при сохранении той же логики) - открыта к предложениям по реализации за доп. оплату.Реализовывать donations не нужно.Особо волнуется вопрос реализации back-end: что от нас нужно, ...
Обучить imacros и показать основы js
Для массовой регистрации на сайте требуется обучить imacros и показать основы js.
Необходимо объяснить как в imacrose сделать:
при подключение файла csv выбрать линию
Как генерировать случайную линию
Как с помошью js скрывать отдельные элементы страницы,например на сайте выскакивает реклама,нужно удалять точно без плагинов.
Как при постановке значения выбирать определенное условие,например мы выбрали имя Маша,а ей присвоился возраст 30 лет,а при выборе Пети ему присваиваться 20.
как подключать прокси к отдельному сайту
Как разгадывать капчу простую.
Как импортировать определенные данные с сайта в csv файл и разделить их по линиям и строкам.
Требование:
Наличие скайпа/ телефона(позвоню сам)
team vier
умение доступно излагать
опыт в программирование на js от 2х лет
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