Обучить imacros и показать основы js

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  2. Веб-программирование
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Для массовой регистрации на сайте требуется обучить imacros и показать основы js.  

Необходимо объяснить как в imacrose сделать:  

при подключение файла csv  выбрать линию  

Как генерировать случайную линию  

Как с помошью js скрывать отдельные элементы страницы,например на сайте выскакивает реклама,нужно удалять точно без плагинов.  

Как при постановке значения выбирать определенное условие,например мы выбрали имя Маша,а ей присвоился возраст 30 лет,а при выборе Пети ему присваиваться 20.  

как подключать прокси к отдельному сайту  

Как разгадывать капчу простую.  

Как импортировать определенные  данные  с сайта в csv файл и разделить их по линиям и строкам.  

Требование:  

Наличие скайпа/ телефона(позвоню сам)  

team vier  

умение доступно излагать  

опыт в программирование на js от 2х лет

JavaScript
7 лет назад
onwion
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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