У меня есть небольшой опыт программирования, и я в течение нескольких лет в качестве хобби создавал для себя небольшой веб-сервис, который теперь стал функциональным, и мне готовы платить за доступ к нему, так что я ...
Требуется Python или Golang программист.
Требуется Python или Golang программист. Можно выполнить задание на любом из 2-х языков.
Более полное описание в trello.
Нужно выполнит 3 задания, за каждое задание плачу 1500 рублей.
1.Распарсить сайт libex(точка)ru и занести в базу данных (книги, продавцы)
2.При добавленни в базу книги соотнести ее с кодами рубрик из файла
3.Сохранить распарсенное в csv файл
Выбранный исполнитель
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