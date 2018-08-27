Требуется Python или Golang программист.

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки183 просмотра

Требуется Python или Golang программист. Можно выполнить задание на любом из 2-х языков. 

Более полное описание в trello. 

Нужно выполнит 3 задания, за каждое задание плачу 1500 рублей. 

1.Распарсить сайт libex(точка)ru и занести в базу данных (книги, продавцы) 

2.При добавленни в базу книги соотнести ее с кодами рубрик из файла 

3.Сохранить распарсенное в csv файл 

Python
7 лет назад
khigor7777
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

skythet
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$65
7 дней
Раймбек, очень талантливый программист. Решает не тривиальные задачи, быстро, эффективно. Использует новейшие технологии в разработке. Обязательно буду обращаться еще. Спасибо!!!
Игорь приятный заказчик. Все четко и понятно. Оплата вовремя, как только задача завершена.

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skythet
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад