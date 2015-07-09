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Отзывы заказчиков
$30
8 баллов
6 лет назад
Python
Работает
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$150
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, все сделал четко, быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Оплата вовремя, аддекватный заказчик, рекомендую
$30
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа за приемлемую цену
Ответный отзыв
Рекомендую
$30
10 баллов
7 лет назад
Python
Отличная работа, плюс непрерывная поддержка с ответами на возникающие вопросы по скрипту и базе данных
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата вовремя. Рекомендую
$200
10 баллов
7 лет назад
HTMLPythonWordPress
По сей день продолжаем работать. Пока все устраивает.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Знает что хочеть и относится с пониманием на некоторые моменты.