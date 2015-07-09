skythet

Раймбек skythet

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Пишу на python, go
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

DmitryLogin
Дмитрий 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
8 баллов
6 лет назад
Python web scrapper
Python
Работает
Хороший заказчик
Ответный отзыв
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва
$150
10 баллов
6 лет назад
Аналог сайта на React
Отличный исполнитель, все сделал четко, быстро и качественно! Рекомендую!
Оплата вовремя, аддекватный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
DmitryLogin
Дмитрий 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Скрэпинг сайта с турнирами
Отличная работа за приемлемую цену
Рекомендую
Ответный отзыв
DmitryLogin
Дмитрий 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Python веб скрапинг данных о турнирах
Python
Отличная работа, плюс непрерывная поддержка с ответами на возникающие вопросы по скрипту и базе данных
Хороший заказчик, оплата вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
easycode
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Python. Скрипт по отправке письма в обход серверных MTA (без Exim итд)
HTMLPythonWordPress
По сей день продолжаем работать. Пока все устраивает.
Хороший заказчик. Знает что хочеть и относится с пониманием на некоторые моменты.
Ответный отзыв
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