easycode

Роман easycode

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Telegram @criteriajob

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Освежить и скопировать лендинг
MODX
Спасибо за интересный проект. Рекомендую для сотрудничества!
Начали делать сайт, сейчас на финише, продолжаем работать по его логичному завершению в контентном аспекте
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MeiyoDev
Артем 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Написать класс PHP, для работы с сокетами через SOCKS5
PHP
Сотрудничество прошло без каких-либо проблем. Оплата была произведена в полном объеме без задержек. Человек вел себя адекватно. Можно рекомендовать к сотрудничеству.
Работа выполнена, быстро и качественно!
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Nataly_ww
Наталья 
42 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработать страницу оплаты UX/UI дизайн
Задача поставлена понятно, оплата своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
Все хорошо получилось
Ответный отзыв
atraks
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Написать скрипт популярных запросов show processlist MYSQL
CentOSMySQLSQL
задача понятная оплата своевременная сразу после проверки на вопросы ответы быстрые
Оперативно, качественно
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VictorMinsky
Виктор 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Макросы. Phyton. Краткая запись заранее определенного поведения строк.
Очень честный и порядочный заказчик, добродушный и отзывчивый. ТЗ было сформулировано четко и понятно, всегда выходил на связь в течение 15 минут. Рекомендую.
В процессе
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