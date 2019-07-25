У нас есть 5 доменов, на каждый наш домен, нужно получить корпоративную почту западного сервиса MX почтовых сервисов, которые интересу.т, и какие домены должны иметь наши домены: *outlook.com *googlemail.com *iphmx.com ...
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Регулярно покупаем дополнительные ip адреса на сервера. Есть файл, со списком ip адресов, нужно через команду ifconfig проверять, если каких нет, но есть в файле, соответственно прописывать на интерфейсы сервера и перезагружать интерфейсы, ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Есть сайт, связанный с трафиком, присутствуют высокие нагрузки. Более 1000 пользователей. Писался программистом среднего уровня, но видимо без должного для такого проекта опыта. Затем этим же программистом проводился рефакторинг. Функционально все ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создание и запуск под ключ рекламной компании во всех поисковиках и сетях через One Retarget. Тематика "CPA партнерка". От вас подбор запросов, креативы, настройка, запуск, обслуживание первое время.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется заверстать новые страницы нашего сайта, и исправлять текущие верстки других проектов. Ваши умения: • HTML5, CSS3, jQuery • БЭМ • PIXEL PERFECT • Адаптивная верстка/Responsive/Mobile first • Google Page Speed ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать CMS, высоконагруженного веб-приложения для отправки писем по типу mailchimp.com . Первая версия проекта готова, нужно обновление согласно новому интерфейсу. Также первая версия написана на Python, хотим переписать все на PHP. ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать модуль скрипт для нашей системы, с готовых аккаунтов. Скрипт должен работать с настраиваемой скоростью (потоками) или работать асинхронно. Загружаются тысячи готовый smtp аккаунтов, и скрипт рассылает через них асинхронно письма, с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
нужно написать скрипт (видимо на баш). Для прописывание доменов, чтобы почта в них входила. Авторизация и чтение почты делать не нужно. На определенные адреса она будет переадресовываться. 1. есть файл с доменами типа ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать копию нашего лендоса https://bit.ly/2YLd3vv На подобном шаблоне, с адаптивом. Задача освежить сайт, перенести весь контент, сделать на cms (можно modx), исправить пару битых линков, после отправки заявки. Задача под ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать проект Все данные получаются по API. А разрабатываемый сайт просто их выводит. Состоит из live событий спортивных матчей получаемые по API + и еще несколько служебных страниц. Весь интерактив ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Нужно нарисовать 3 баннера для рекламы сайта. Оставляя заявку, указывайте пожалуйста телеграм и опытБаннеры24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Нужна разработка сайта, на проект под node js Фронт на Angularjs (SPA) Указывайте телеграм пожалуйста.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Очень хорошо будет, если у вас есть опыт подготовки верстки для Node, шаблонизатора Pug (jade) Есть верстка, которая на данный момент уже верстается для проекта. Завершено порядка 60%. Нужен опытный ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Не могу обойти цикл объекта в node js. Пишет undefined. Пример в аттачеВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Мы работаем с сокетами, соединяясь, обычным и нетривиальным способом через встроенную функцию в PHP: fsockopen($this->smtp_host, $this->smtp_port, $errorNumber, $errorDescription, 30) Ввиду того что, в сам php не встроенна работа с соксами и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать CMS, высоконагруженного веб-приложения для отправки писем по типу mailchimp.com . Используем Laravel. PHP 7.1+ Фронт у нас на React, (SPA) поэтому также нужна связка REST API бекенда и фронта. Взаимодействуем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1500
Адресовано большому специалисту по Python, так как задач разных много. Одна из них: Нужно реализовать модуль, который мы подключим к нашему общему большому проекту, по рассылке писем. В процессе ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Нужно реализовать модуль, который мы подключим к нашему общему большому проекту, по рассылке писем. В процессе рассылки писем, нам нужно понимать какой процент писем идет в папку спам, какой во входящие. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Работаем по issue через Gitlab. Задача: Есть верстка новая, есть бэкенд ПО которое работает с фронтом через API, необходимо выполнить авторизацию ТЗ: Авторизация пользователей Любые запросы в системе требуют ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт6 лет назад