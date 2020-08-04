MeiyoDev

Артем MeiyoDev

 
34 годаУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
MeiyoDev
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
22
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Paquito
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Платежка BTC для скрипта Тг-бота
Спасибо. Все отлично
Заказчик предоставил все необходимое для работы, адекватно общался и сразу оплатил работу. Можно смело рекомендовать к сотрудничеству.
Ответный отзыв
alexborn
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Определение туннеля (двусторонний пинг)
Качественно и быстро!
Александр четко описал задачу, предоставил все необходимое и мгновенно оплатил работу. Можно смело рекомендовать к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Partizano66
Максим 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$60
9 баллов
3 года назад
Фильтр страницы врачей. Сайт Joomla v-3.4.4
Результат соответствует задумке на 100%.
Работа была оплачена.
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nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нужна консультация по ajax в wordpress
Помог!
Человек оплатил заказ в полном объеме.
Ответный отзыв
di1812
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
3 года назад
Доработка "фильтра страниц" для сайта на wordpress
отличный исполнитель, всё качественно и в срок. рекомендую.
Человек вел себя адекватно, предоставил общее ТЗ, работа была оплачена в полном объеме и в срок. Смело рекомендую к сотрудничеству.
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