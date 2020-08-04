—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
22
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Спасибо. Все отлично
Ответный отзыв
Заказчик предоставил все необходимое для работы, адекватно общался и сразу оплатил работу. Можно смело рекомендовать к сотрудничеству.
$35
10 баллов
3 года назад
Качественно и быстро!
Ответный отзыв
Александр четко описал задачу, предоставил все необходимое и мгновенно оплатил работу. Можно смело рекомендовать к сотрудничеству.
$60
9 баллов
3 года назад
Результат соответствует задумке на 100%.
Ответный отзыв
Работа была оплачена.
$10
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Человек оплатил заказ в полном объеме.
$80
10 баллов
3 года назад
отличный исполнитель, всё качественно и в срок. рекомендую.
Ответный отзыв
Человек вел себя адекватно, предоставил общее ТЗ, работа была оплачена в полном объеме и в срок. Смело рекомендую к сотрудничеству.