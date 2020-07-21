Доработка "фильтра страниц" для сайта на wordpress

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Завершен5 заявок348 просмотров

Для строительного сайта необходимо разработать удобный фильтр

Фильтрация должна работать аналогично как на https://lesstroy.net/doma/ только с возможностью выбора нескольких параметров (например и 2 и 3 этажные дома)

Названия пунктов фильтрации должны быть ссылками на страницы фильтрации, которые должны состоять из набора параметров выбранных по цепочке 

Для страниц фильтрации необходимо реализовать унифицированнуюпоследовательности при формировании адреса, чтобы не создавать дублей из за последовательности выбранных параметров вида https://lesstroy.net/doma/trekhehtazhnye/ot-500-kv-m/

 и https://lesstroy.net/doma/ot-500-kv-m/trekhehtazhnye/

более подробное тз пришлю сосискателю

WordPress
5 лет назад
di1812
45 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MeiyoDev
Артем 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$80
5 дней
Escrow
отличный исполнитель, всё качественно и в срок. рекомендую.
Человек вел себя адекватно, предоставил общее ТЗ, работа была оплачена в полном объеме и в срок. Смело рекомендую к сотрудничеству.

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MeiyoDev
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