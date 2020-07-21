Добрый день. Требуется решение под ключ (архив с скриптом для закачки на сайт) . Задача: - По запросу юзера/паука (клик на линк) по rewrite правилам идет обращение в ...
Доработка "фильтра страниц" для сайта на wordpress
Для строительного сайта необходимо разработать удобный фильтр
Фильтрация должна работать аналогично как на https://lesstroy.net/doma/ только с возможностью выбора нескольких параметров (например и 2 и 3 этажные дома)
Названия пунктов фильтрации должны быть ссылками на страницы фильтрации, которые должны состоять из набора параметров выбранных по цепочке
Для страниц фильтрации необходимо реализовать унифицированнуюпоследовательности при формировании адреса, чтобы не создавать дублей из за последовательности выбранных параметров вида https://lesstroy.net/doma/trekhehtazhnye/ot-500-kv-m/
и https://lesstroy.net/doma/ot-500-kv-m/trekhehtazhnye/
более подробное тз пришлю сосискателю
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