Доработка "фильтра страниц" для сайта на wordpress

Для строительного сайта необходимо разработать удобный фильтр

Фильтрация должна работать аналогично как на https://lesstroy.net/doma/ только с возможностью выбора нескольких параметров (например и 2 и 3 этажные дома)

Названия пунктов фильтрации должны быть ссылками на страницы фильтрации, которые должны состоять из набора параметров выбранных по цепочке

Для страниц фильтрации необходимо реализовать унифицированнуюпоследовательности при формировании адреса, чтобы не создавать дублей из за последовательности выбранных параметров вида https://lesstroy.net/doma/trekhehtazhnye/ot-500-kv-m/

и https://lesstroy.net/doma/ot-500-kv-m/trekhehtazhnye/

более подробное тз пришлю сосискателю