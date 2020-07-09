Написать парсер IKEA, язык не важно, главное интеграция с WP + WC

Здравствуйте.

Задача написать парсер сайта www.ikea.com/ru/ru/ и связать с WordPress + Woocommerce + ACF обмен при запросе.

Полное ТЗ https://www.evernote.com/l/AWcbQIxzJ1xFdofGZMP2u8xALmhQv-742iM/

Рассматриваю оптимальные варианты цены и качества. В приоритете предложения с ценой до 20 000 рублей, выше даной суммы у же не можем выделить.

При запросе на задание пишите развернуто. Не интересует сообщения типа: Готовы, Сделаем и т.д.

Мне нужно понять: СРОКИ, ЦЕНА, ЯЗЫК, Ваши предложения по реализации. Для этого написал все подробно, обсуждать только тонкости ...

Не развернутые предложения будут отсортированы.

Спасибо за внимание.

P/S прикрепил изображение для ТЗ