Привет! Мы ищем backend разработчика на готовый проект для доработки. Если у тебя есть опыт php / symphony, пиши и обсудим детали.
Написать парсер IKEA, язык не важно, главное интеграция с WP + WC
Здравствуйте.
Задача написать парсер сайта www.ikea.com/ru/ru/ и связать с WordPress + Woocommerce + ACF обмен при запросе.
Полное ТЗ https://www.evernote.com/l/AWcbQIxzJ1xFdofGZMP2u8xALmhQv-742iM/
Рассматриваю оптимальные варианты цены и качества. В приоритете предложения с ценой до 20 000 рублей, выше даной суммы у же не можем выделить.
При запросе на задание пишите развернуто. Не интересует сообщения типа: Готовы, Сделаем и т.д.
Мне нужно понять: СРОКИ, ЦЕНА, ЯЗЫК, Ваши предложения по реализации. Для этого написал все подробно, обсуждать только тонкости ...
Не развернутые предложения будут отсортированы.
Спасибо за внимание.
P/S прикрепил изображение для ТЗ
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