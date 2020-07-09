Сделать кнопку оплаты Себрбанк

После отправки заказа показываем кнопку Оплатить она уже есть.

Нужно прописать пост запрос, по Api передать информацию по заказу :номер сумма и тд. Эти данные легко можно подключить, они есть.

Нужно сделать чтоб всё работало (нажал оплатить, перекинуло на сайт банка) и получить обратную связь - оплата прошла (записать в базу)

Система самописная но всё грамотно, покажу расскажу где что находится.

По api все данные есть, пароль логин и тд.

Кто уже делал такое?