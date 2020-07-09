Сделать кнопку оплаты Себрбанк

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Закрыт10 заявок360 просмотров

После отправки заказа показываем кнопку Оплатить она уже есть. 

Нужно прописать пост запрос, по Api передать информацию по заказу :номер сумма и тд. Эти данные легко можно подключить, они есть. 

Нужно сделать чтоб всё работало (нажал оплатить, перекинуло на сайт банка) и получить обратную связь - оплата прошла (записать в базу) 

Система самописная но всё грамотно, покажу расскажу где что находится. 

По api все данные есть, пароль логин и тд. 

Кто уже делал такое?

5 лет назад
nariman_s
Нариман 
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