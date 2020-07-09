Сайт (интернет-портал)

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Закрыт14 заявок509 просмотров

Необходимо разработать сайт с системой аккаунтов, с разграничением прав доступа, с дальнейшим подключением форума, работа с базой данных, поиск по услугам, с дальнейшим продвижением на рынке Республики Беларусь.  Сайт запускаться будет частями.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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