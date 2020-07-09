На сайте под управлением Wordpress используем плагин a3 Lazy Load, для ленивой загрузки картинок. Но у нас также есть картинки которые выводятся через js код из уже загруженных картинок на странице. Задача, настроить ...
Сайт (интернет-портал)
Необходимо разработать сайт с системой аккаунтов, с разграничением прав доступа, с дальнейшим подключением форума, работа с базой данных, поиск по услугам, с дальнейшим продвижением на рынке Республики Беларусь. Сайт запускаться будет частями.
Заявки фрилансеров
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