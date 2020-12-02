Лучшие Digital-решения для продвижения Вашего бренда
Специализируюсь на предоставлении услуг веб-разработки и дизайна
VOID
- опытной команды молодых специалистов, которая занимается полным циклом услуг по веб-разработке, мобильной разработке и веб-дизайну.
Основными направлениями нашей деятельности являются:
- создание сайтов;
- разработка мобильных приложений;
- реклама в социальных сетях;
- внедрение CRM;
- автоматизация бизнес-процессов.
В нашем арсенале веб-проекты мировых лидеров, как LG и молодых развивающихся компаний, которые с каждым годом только наращивают темпы роста. В число наших партнеров входят крупнейшие системы управления клиентскими базами, такие как amoCRM и Bitrix24.
Место Вашего бренда в нашем портфолио!
Контакты:
Номер: +994 50 697 54 83
E-mail: [email protected]
Telegram: @Void_Company
Веб-сайт: VOID Company
Github: VOID Company
Портфолио
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- Корпоративный сайт для Premium Bank112 просмотров
- Одностраничный сайт для Botbox87 просмотров
- UI / UX дизайн и мобильное приложение для Azercell107 просмотров
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Мобильные приложения
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$13/час
#198
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$13/час
#444
Фирменный стиль
нет отзывов
$13/час
#458
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$13/час
#1331
Дизайн сайтов
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$13/час
#2680