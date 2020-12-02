Лучшие Digital-решения для продвижения Вашего бренда

Специализируюсь на предоставлении услуг веб-разработки и дизайна

VOID

- опытной команды молодых специалистов, которая занимается полным циклом услуг по веб-разработке, мобильной разработке и веб-дизайну.

Основными направлениями нашей деятельности являются:

создание сайтов;

разработка мобильных приложений;

реклама в социальных сетях;

внедрение CRM;

автоматизация бизнес-процессов.

Мы предоставляем услуги по дизайну и разработке веб-сайтов с использованием новейших веб-технологий. Широкий спектр веб-решений для B2C и B2B, дизайн веб-сайтов, которые полностью адаптированы под различные устройства, и лучшая в своем классе разработка нативных и кроссплатформенных мобильных приложений.

В нашем арсенале веб-проекты мировых лидеров, как LG и молодых развивающихся компаний, которые с каждым годом только наращивают темпы роста. В число наших партнеров входят крупнейшие системы управления клиентскими базами, такие как amoCRM и Bitrix24.

Место Вашего бренда в нашем портфолио!

Контакты:

Номер: +994 50 697 54 83

E-mail: [email protected]

Telegram: @Void_Company

Веб-сайт: VOID Company

Github: VOID Company