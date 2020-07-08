Разработка сервиса по ставкам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок743 просмотра

Нужна разработка бекенда и фронтенда сайта аналога https://metaratings.ru/bookmakersrating/ или https://bookmaker-ratings.ru/

Пожалуйста указывайте стоимость и сроки исполнения. Включая техническую реализацию - на чем? Спасибо.

5 лет назад
suomi2000
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Заявки фрилансеров

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