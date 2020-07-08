На сайте под управлением Wordpress используем плагин a3 Lazy Load, для ленивой загрузки картинок. Но у нас также есть картинки которые выводятся через js код из уже загруженных картинок на странице. Задача, настроить ...
Разработка сервиса по ставкам
Нужна разработка бекенда и фронтенда сайта аналога https://metaratings.ru/bookmakersrating/ или https://bookmaker-ratings.ru/
Пожалуйста указывайте стоимость и сроки исполнения. Включая техническую реализацию - на чем? Спасибо.
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