Сервис для инстаграм

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Добрый день! Нам нужно сделать сервис верификации инстаграм аккаунтов. Это должен быть веб сервис, пользователю будет доступно ряд сценариев, где он должен будет ввести свой аккаунт в инстаграм, сервис выдаст ему уникальный код, пользователь должен будет отправить этот код в директ нашего аккаунта, сервис должен будет сверить идентичность кодов и пропустить пользователя дальше.

Все детали в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1hZ1-b0uFHAo7VXv5WcRW9ozVPHtebCkBXhYdi0IS2Ro/edit

Программный код, должен быть легко встраиваемым в любой другой проект, требующий авторизации.

5 лет назад
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