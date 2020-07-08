RoR разработчик. Нужна помощь с code review

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок149 просмотров

RoR разработчик. Нужна помощь с code review

5 лет назад
Prosecutorr
Байкер 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров