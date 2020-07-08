Максимально ускорить загрузку сайта (Word Press, статейник)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок303 просмотра

У меня много статейников и нужен FAQ как максимально-максимально увеличить скорость их загрузки. Работу ведем на сайте-примере jenskoea.ru.

Помимо инструментов которые вы предложите, нужно точно поработать с картинками, а именно сохранив хорошее их качество уменьшить их вес (сделать аппроксимацию, удалить мета теги, все картинки размером свыше 500px уменьшить до 500px итп). На каждом сайте свыше 10тыс изображений, т.е. нужен некий скрипт, который идет по папкам сайта, находит изображения и оптимизирует. Важно сохранить хорошее качество картинки.

Сейчас установлен плагин кеширования http://d-wp.ru/

[table]Поскольку это стандартный word press, то и доступов для "посмотреть, оценить" с моей стороны нет => прошу сразу в отклике писать инструменты, которые вы планируете собираетесь использовать и бюджет. Спасибо. ПожаловатьсяДобавить проект в избранное[/table]

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ivan2017
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