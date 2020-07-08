Доработки функционала на Cs-cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка310 просмотров

Добрый день, есть постоянный объем задач.

Начать предлагаю с несложных вещей. Две задачи описаны в ТЗ. Версия cs-cart 4.3.6

Более подробную информацию по проекту предоставлю после вашего запроса. 

Просьба указать примерный бюджет, ставку часа и сроки выполнения. Спасибо

5 лет назад
kosbo
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
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2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад