Требуется допиcать функционал - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый - готово), остальное нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.
Доработки функционала на Cs-cart
Добрый день, есть постоянный объем задач.
Начать предлагаю с несложных вещей. Две задачи описаны в ТЗ. Версия cs-cart 4.3.6
Более подробную информацию по проекту предоставлю после вашего запроса.
Просьба указать примерный бюджет, ставку часа и сроки выполнения. Спасибо
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