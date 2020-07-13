Сделать выбор города поддоменами - WP

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки317 просмотров

Добрый день

Есть сайт на WP.

У него уже есть выбор города, но там при смене города меняется УРЛ (например, /moscow - адрес Москвы)

Контакты меняются сейчас и заголовки услуг. 

Нужно сделать так, что бы там был выбор города, и у каждого города свой поддомен. У каждого города свои тексты у услуг, заголовки и title что бы можно было ставить. 

Городов примерно 30

Постоплата через заключение заказа 10 000

Бюджет обсуждается 

WordPress
5 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$20
3 дня
Все было четко сделано по ТЗ Нужно было подождать проверку, что было принято без проблем
Илгиз поставил понятную задачу, предоставил нужные доступы. Отвечал не долго, что радует. Могу рекомендовать к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
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stepanko
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