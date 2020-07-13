Сделать выбор города поддоменами - WP

Добрый день

Есть сайт на WP.

У него уже есть выбор города, но там при смене города меняется УРЛ (например, /moscow - адрес Москвы)

Контакты меняются сейчас и заголовки услуг.

Нужно сделать так, что бы там был выбор города, и у каждого города свой поддомен. У каждого города свои тексты у услуг, заголовки и title что бы можно было ставить.

Городов примерно 30

Постоплата через заключение заказа 10 000

Бюджет обсуждается