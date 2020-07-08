Разработать mail tester по аналогу mail-tester.com

Используя АПИ http://185.20.225.234/ntim/get.php?fd=wshtlm.com&proxy=194.58.47.218&sel=dwsh&[email protected]

2. нужно пересадить все это в сервис, c дизайном.

Рабочее название ТЕСТЕР, работает по принципу mail-tester.com, верстка:

https://hudson8811.github.io/air-helper

https://hudson8811.github.io/air-helper/step_1.html

https://hudson8811.github.io/air-helper/step_2.html

Чтобы меньше голову ломать в будущем, предлагается сделать ТЕСТЕР на yii2, по фронту в принципе достаточно все в jquery красоту сделать но все обсуждаемо.