Разработать mail tester по аналогу mail-tester.com

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Закрыт1 заявка317 просмотров

Используя АПИ http://185.20.225.234/ntim/get.php?fd=wshtlm.com&proxy=194.58.47.218&sel=dwsh&[email protected]

2. нужно пересадить все это в сервис, c дизайном.

Рабочее название ТЕСТЕР, работает по принципу mail-tester.com, верстка:

https://hudson8811.github.io/air-helper

https://hudson8811.github.io/air-helper/step_1.html

https://hudson8811.github.io/air-helper/step_2.html

Чтобы меньше голову ломать в будущем, предлагается сделать ТЕСТЕР на yii2, по фронту в принципе достаточно все в jquery красоту сделать но все обсуждаемо. 

HTMLjQueryYii
5 лет назад
ruslanl4eo
Заказ 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад