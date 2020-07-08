Разработка модулей для wordpress темы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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www.buycarkorea.net

Мы используем wordpress с темой Motors. Но функционала темы не хватает, хотим добавить некоторые функции. Сайт будем развивать как  платформу для экспорта корейских автомобилей, то есть по ходу 

развития будем пополнять функционал - интересует постоянное сотрудничество. Спасибо.

WordPress
5 лет назад
guest_1594079683911
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров