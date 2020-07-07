Калькулятор для сайта(Тильда)

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Закрыт3 заявки759 просмотров

Добрый день. Нужно сделать калькулятор для сайта на тильде, вот пример: https://www.oknakomforta.ru/ceny/okna-veka-kalkulator/.

Есть готовый дизайн калькулятора, исходники и прописана логика работы. Верстать сам калькулятор на тильде не нужно! Мы сами готовы это сделать.  Калькулятор не служит для расчета стоимости, а нужен лишь для того что бы собрать заполненные данные и отправить их на почту.

От исполнителя требуется(прописать java скрипт, что бы заполненные данные приходили на почту в виде заявки, а также выполнение технической части калькулятора(движение при нажатии, изменение формы при выполнение шагов по заполнению и т.п.))

Готов рассмотреть все варианты!

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