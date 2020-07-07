Онлайн генератор вида звездного неба

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки257 просмотров

Нужен проект без дизайна, онлайн генератор вида звездного неба по месту, дате, времени

На странице должны быть поля для заполнения: 

- Дата

 - Местоположение / город

 - Время

- Координаты 

Дополнительные опции:

- Сетка меридианов и параллелей (вкл/откл)

- Млечный Путь (вкл/откл)

- Подпись созвездий Англ/Русс (вкл/откл)

С сохранениеv изображения без фона

примеры

https://mapstar.space/constructor

https://editor.theskymaps.ru/

5 лет назад
guest_1594116512296
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