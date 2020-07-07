Сайт https://papero.com.ua/ Под него будет написано ТЗ по реализации электронной коммерции. Пример ТЗ ( по другому проекту, будет подобное но для текущего сайта) пришлю в личные сообщения. Нужна ...
Правки интернет-магазину на Bitrix
Требуется исполнитель для доработки текущего функционала интернет-магазина на Bitrix, адрес: kronostime.ru
Задачи:
- Деактивировать модуль (подсказка) - города: деактивировать всплывающее окно при переходе на сайт и предлагающее выбрать город, скрин: https://prnt.sc/tb52su
- Изменить порядок тегов в админке: на сайте существуют два типа страниц, первый вариант - статические, те которые мы создали, например (контакты, о компании, доставка и прочие, доля которых от общего кол-ва страниц 5% максимум), второй тип: это страницы свойств в фильтре (например, если выбрать свойство "механические" в общем каталоге /watches/, то получим путь "kronostime.ru/mechanism:mechanical/", скрин: https://prnt.sc/tb66qn. Части страниц, той, которая нам нужна по постоянным физическим путям для SEO, мы разрешаем иметь постоянный путь, а другие (свойства), например не популярные (размер браслета), та, которые нам не нужны в виде постоянной ссылки, мы генерируем через GET-запрос, скрин: https://prnt.sc/tb69rw. Из 1000 свойств, у нас постоянный путь имеют только 20% страниц (если бы мы разрешили создаваться каждому свойству, постоянный физический URL), у нас не было бы контроля продвигаемых страниц. И что-бы их контролировать, те страницы, которым нужен физический путь (постоянный), мы заносим в раздел в админке "Настройки свойств фильтра". Пример: я добавил бренд в этот раздел "Anne Klein", и он получил постоянную страницу /brand:anne_klein/, если бы не добавил, URL был бы таким: ?brand=anne_klein. У товаров бренда Anne Klein (множество свойств), но все они имеют не постоянные пути, например anne klein + большой циферблат = /brand:anne_klein/?bodysize=big. Мы через "Настройки свойств фильтра", можем вложить свойства и они будут отображаться в виде тегов под брендом, они то и имеют постоянный путь, скрин: https://prnt.sc/tb6fx1. Любые другие свойства, выбрав в фильтре и отнесены к этому бренду, будут иметь путь гет-запроса, кроме самого бренда (но эти страницы) с гет параметром, не индексируются роботом и исключаются, а индексируются только те страницы (у которых есть постоянный полный путь). У нас есть задача, менять в админке местами теги (поменяв их в админке, они меняются местами и внешне, на сайте) - крайне желательно, перетаскивать просто чуть выше - изменить порядок, скрин: https://prnt.sc/ssx12o (например перламутровый цвет, у Anne Klein, поставить выше перед свойством "с браслетом".
- Массовое удаление фотографий в карточке товара: мы фотографируем товары в 360 градусов (это коллаж из 36 фотографий), часто приходится перефотографировать уже занесеные 360-фотографии к товару и удалять старые (360), обновляя новыми (занося), нам приходится удалять по 1 фотографии (долго), нужна кнопка (массово удалить все фото внутри блока 360), скрин: https://prnt.sc/tb5wrs
- Дублирование фото товара в слайдере: в карточке товара при клике на фото, в нумерации количество фотографии этого товара - почему-то, фотографий больше чем есть на самом деле, скрин: https://prnt.sc/tb5d2k. Возможно, 2 главных фотографии товара (одна из них клон, который сжимается и отображается только в привью в каталоге), его стоит тогда отключить в самой карточке (разобраться), сам не пойму, почему так происходит. Дополнительно: при клике на фото товара, открывается увеличенное фото и его вид, такой: https://prnt.sc/tb5ee1, а нужен по умолчанию с коллажем фото, как при нажатии на кубики: https://prnt.sc/tb5fcp, и установить background: white, получаем: https://prnt.sc/tb5g07.
- Ошибка при добавлении товара в корзину: в товаре нажав кнопку "в корзину", далее на странице корзины (это форма быстрого заказа) при вводе в поля - имя, телефон, нажав на кнопку - отправить заказ, мы получаем ошибку, скрин: https://prnt.sc/tb4e76. Когда починится, куда отправлять? лучше посмотреть куда мы шлем с полной корзины на странице: /personal/order/make/ - как я узнал, мы отправляем в CRM. Дополнительно: в любом товаре кнопка "в корзину", должна вести сразу на "/personal/order/make/" (это полная форма), а кнопка "купить в 1 клик" ни попапом, а на /personal/cart/ (это форма заказа в 1 клик), естевственно - товар должен уже быть отображен купленный в этих формах.
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