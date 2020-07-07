Редактирование и разработка дополнителных модулей для Wordpress темы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок379 просмотров

Меня зовут Александр, являюсь сотрудником в южно-корейской компании по экспорту тс.

Компания намерена продвигаться в онлайн посредством использования сайта.

Мы уже настроили и запустили сайт с помощью Wordpress темы. Теперь нам нужно будет

пополнять функционал сайта. Ищем фриланс сотрудника с необходимыми навыками.

Адрес портала

www.buycarkorea.net

WordPress
5 лет назад
guest_1594079683911
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Степан
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
243 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Виталий
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва(-1)
5 лет назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад