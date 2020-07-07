Необходим рабочий парсер (импорт на сайт) постов Инстаграм на PHP
Редактирование и разработка дополнителных модулей для Wordpress темы
Меня зовут Александр, являюсь сотрудником в южно-корейской компании по экспорту тс.
Компания намерена продвигаться в онлайн посредством использования сайта.
Мы уже настроили и запустили сайт с помощью Wordpress темы. Теперь нам нужно будет
пополнять функционал сайта. Ищем фриланс сотрудника с необходимыми навыками.
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