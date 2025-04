Настроить среду для разработки плагина для Sketch

TL;DR: Почитать вместо меня документацию и настроить вебпак.

Я разрабатываю плагин для Sketch/Figma/Adobe XD. Использую ReactJS. Файлы проекта хранятся в одной папке, а вебпак бандлит их для разных платформ в разные папки. Нужно сделать так же для Sketch.

Ссылки, которые могут пригодиться:

https://developer.sketch.com/plugins - документация Sketch.

https://github.com/skpm/with-webview - You can take a look at the web view plugin template and build it out using React.

https://github.com/skpm/sketch-dev-tools - пример плагина на React.

https://sketchplugins.com/ - форум Sketch.

Выбранному исполнителю предоставлю доступ к репозиторию, созвонимся и обсудим непонятные моменты.

Нужен кто-то, кто хорошо шарит в вебпак, имеет мак и либо имеет опыт написания плагинов для Sketch, либо способен быстро разобраться как все это настроить.

Успешный результат выглядит примерно так:

1. Запускаю yarn build, появляется папка chart2.sketchplugin

2. Устанавливаю плагин, он появляется в Sketch

3. Каждый элемент меню ведет на отдельный экран

4. Экраны берутся из src/platforms/Sketch и являются jsx-компонентами

5. Вношу изменения в код, п.1, п.2, изменения видно в Sketch