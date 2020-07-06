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Настроить среду для разработки плагина для Sketch
TL;DR: Почитать вместо меня документацию и настроить вебпак.
Я разрабатываю плагин для Sketch/Figma/Adobe XD. Использую ReactJS. Файлы проекта хранятся в одной папке, а вебпак бандлит их для разных платформ в разные папки. Нужно сделать так же для Sketch.
Ссылки, которые могут пригодиться:
https://developer.sketch.com/plugins - документация Sketch.
https://github.com/skpm/with-webview - You can take a look at the web view plugin template and build it out using React.
https://github.com/skpm/sketch-dev-tools - пример плагина на React.
https://sketchplugins.com/ - форум Sketch.
Выбранному исполнителю предоставлю доступ к репозиторию, созвонимся и обсудим непонятные моменты.
Нужен кто-то, кто хорошо шарит в вебпак, имеет мак и либо имеет опыт написания плагинов для Sketch, либо способен быстро разобраться как все это настроить.
Успешный результат выглядит примерно так:
1. Запускаю yarn build, появляется папка chart2.sketchplugin
2. Устанавливаю плагин, он появляется в Sketch
3. Каждый элемент меню ведет на отдельный экран
4. Экраны берутся из src/platforms/Sketch и являются jsx-компонентами
5. Вношу изменения в код, п.1, п.2, изменения видно в Sketch
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