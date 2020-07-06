Коробочная версия CRM Bitrix - нужны консультации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка269 просмотров

Нужен консультант по настройке CRM Bitrix локальная версия

У меня есть вопросы, вы мене ответ либо ссылку на ответ, как правильно реализовать функционал.

Оплата PayPal.  0,5 дол. за ответ, порядка 40 вопросов.  Если будут сложные вопросы, то обговариваем отдельно этот момент.

Вопросы в основном по настройке бизнес процессов и интеграции воронки продаж с месенджерами.

5 лет назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад