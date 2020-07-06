Коробочная версия CRM Bitrix - нужны консультации

Нужен консультант по настройке CRM Bitrix локальная версия

У меня есть вопросы, вы мене ответ либо ссылку на ответ, как правильно реализовать функционал.

Оплата PayPal. 0,5 дол. за ответ, порядка 40 вопросов. Если будут сложные вопросы, то обговариваем отдельно этот момент.

Вопросы в основном по настройке бизнес процессов и интеграции воронки продаж с месенджерами.