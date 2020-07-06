Добавить функционал через код редактора в html\bootstrap сайт

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Закрыт4 заявки372 просмотра

﻿Требуется внести правки в код сайта через редактор кода (предоставлю).

1. Нужно создать Пользовательский блок, позволяющий прокручивать фотки товара в одном окне

2. Реализовать возможность выбора опции при заказе (размер или цвет),

3. Настройка простой корзины (как вариант, есть готовое решение). только добавление товара, заполнение контактов и отправка админу. (оплата на сайте и всякие привязки к сервисам не нужны)

предварительная информация.

с чем работать :

сайт на Мобирайзе ( это оффлайн редактор) . ниже редактор кода (предоставлю с файлами) :

https://mobihtml.ru/code

работа ведется на компьютере исполнителя. по готовности файлы передаются заказчику.

BootstrapHTML
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