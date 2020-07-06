Требуется доcать сайт - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый готово), нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.
Добавить функционал через код редактора в html\bootstrap сайт
Требуется внести правки в код сайта через редактор кода (предоставлю).
1. Нужно создать Пользовательский блок, позволяющий прокручивать фотки товара в одном окне
2. Реализовать возможность выбора опции при заказе (размер или цвет),
3. Настройка простой корзины (как вариант, есть готовое решение). только добавление товара, заполнение контактов и отправка админу. (оплата на сайте и всякие привязки к сервисам не нужны)
предварительная информация.
с чем работать :
сайт на Мобирайзе ( это оффлайн редактор) . ниже редактор кода (предоставлю с файлами) :
работа ведется на компьютере исполнителя. по готовности файлы передаются заказчику.
Заявки фрилансеров
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