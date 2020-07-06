Разработка сайта компании

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки234 просмотра

Все обсудили в личной переписке

5 лет назад
lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wolf91
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$300
44 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

wolf91
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад