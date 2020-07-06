Доработка javascript кода

есть https://matthewlein.com/tools/jquery-jslots

работает хорошо прикрутили заказчику на 4 слота.

но нужно доработать. Цейтнот у меня, а это доп. плюшка в большом портале на Laravel 7.

базовый вариант - логика вне , приходит готовое число, под него нужно прокрутить слоты.

число берите как готовую переменную $slotvalue.. Всегда 4 знака будет. Крутим 4 слота.

Заказчик хочет регулировать вероятность выигрыша для разных клиентов..