Доработка javascript кода

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Закрыт1 заявка283 просмотра

есть https://matthewlein.com/tools/jquery-jslots 

работает хорошо прикрутили заказчику на 4 слота.

но нужно доработать. Цейтнот у меня, а это доп. плюшка в большом портале на Laravel 7.

 базовый вариант - логика вне , приходит готовое число, под него нужно прокрутить слоты. 

 число берите как готовую переменную $slotvalue.. Всегда 4 знака будет.  Крутим 4 слота. 

Заказчик хочет регулировать вероятность выигрыша для разных клиентов..

 

JavaScriptjQueryLaravel
5 лет назад
guest_15940153490676
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад