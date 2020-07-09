Доработать страницу сайта на основе существующего макета

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Завершен2 заявки450 просмотров

Уважаемые фрилансеры! ТЗ и исходники во вложении.

Крайний срок - 10.07.20, если получается сделать быстрее - отлично.

Уточнять отдельные аспекты можно по ходу работы.

5 лет назад
valeria142
Валерия 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

DadStreets
Данил 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1
3 дня
Escrow
Данил - очень ответственный исполнитель. Уточнял все детали, предлагал свои идеи. Отличное качество кода (разметка, стили и нативный JS). Рекомендую его как исполнителя.
Отличный заказчик. Моментальные ответы на вопросы и постановка задачи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
DadStreets
Данил 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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