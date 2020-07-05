Создать скрипт рулетки и бэк сайта для рулетки по csgo

Есть готовая верстка сайта, нужно доделать бэк и скрипт ( в общем, чтобы был готовый сайт) и поставить его на хостинг, подробней уже распишу в сообщениях, есть техническое задание. Работаю только через безопасную сделку! Желательно нужен человек, который разбирается в стим и ксго api и в подключении платежных систем. Сайт на подобии csgorun.org