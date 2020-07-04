Нужен программист JavaScript, PHP. Написание скриптов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок705 просмотров

Сайт одностраничник (копия чужого сайта), подробности в ЛС. Нужно:

1. Написать скрипты для анимаций, всплывающих форм (обратный звонок; оформление заказа), карусели фото, небольшого калькулятора.

2. Написать обработчик форм обратной связи, заказа.

Оплата сразу после выполнения заказа удобным для Вас способом.

JavaScriptPHP
5 лет назад
pav1u
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