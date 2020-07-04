Подключение Яндекс кассы к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки480 просмотров

Подключение Яндекс кассы.

Возможность клиентов оплатить и заказать продукт через сайт.

Сайт на Wordpress

WordPress
5 лет назад
Duunia
Виктор 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
162 отзыва(-2)
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Яна
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
120 отзывов
5 лет назад