Подключить к сайту на WP(classipress) платежную систему

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Закрыт4 заявки650 просмотров

Нужно подключить к сайту на WP (classipress)  http://bazanelikvidov.ru/ платежную систему - Робокасса или что-то подобное (для физ. лиц, т.к. я физ лицо).

Требования:

  • - Возможность оплаты  картами
  • - Возможность из админки включать -выключать оплату за размещение объявлений
  • - Возможно менять тарифы
  • - Планирую брать плату за размещение более чем 1 объявления, поэтому если пользователь размещает второе объявления система должна проверять оплачено или нет и не пропускать пользователя без оплаты
  • - Дашборд внутри админки - кто оплатил, кто нет, у кого скоро оплата
  • - Уведомление (емайл) пользователей о скорой оплате. Уведомления администратора об оплате, просрочке
WordPress
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