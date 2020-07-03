Добавить вкладку в админке модуля бронирования

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Закрыт6 заявок406 просмотров

На сайте panch-tour.com.ua установлен самописный модуль бронирования и покупки билетов на автобус. Страница с формой бронирования https://panch-tour.com.ua/newtestform/

Нужно добавить новую вкладку в модуле, где будут показаны удаленные билеты с сортировкой по дате и маршруту, а также дата удаления.

Сразу указывайте цену и сроки.

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5 лет назад
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