Изменить цветовую схему в шаблоне OpenCart car

Нужно встроить платёжный виджет в сайт, там простейший модуль на джаве без синхронизации с магазином, только подхватить пару значений со страницы на которой размещён код. Вот генератор формы https://pay.alfabank.ru/ecommerce/build/index.html вот инструкция https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/merchantManual/pages/payment_widget.html, этот платёжный виджет ...