Изменить цветовую схему в шаблоне OpenCart car

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки617 просмотров

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Нужно цветовую схему шаблона подогнать под фирменные цвета клиента

Opencart
4 года назад
shweder
Марат 
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