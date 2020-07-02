Натянуть верстку Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки419 просмотров

Добрый день!Есть уже готовая верстка интернет магазина - необходимо сделать натяжку на WoocommercеМакет:  https://drive.google.com/drive/folders/1COr47RqGGmVZI5EI-BFCPaLWmLNwnkqR?usp=sharingОбщие требования: https://docs.google.com/document/d/1gbi7CBAAlGEAugNMMu4p-6_JsMh01gld7Gz6T9iMzd8/edit?usp=sharing

                    Верстку скину в личку. Есть и другие проекты - рассматриваю долгосрочное сотрудничество.

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