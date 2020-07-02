Постоянные небольшие задачи по сайту php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте, Евгений!

Меня зовут Кира, у меня небольшой детский проект. Есть сайт www.mamin-Sadik.ru

Есть crm tallanto.com

1. Сертификат безопасности

2. Простите, тэги для счетчиков расставить:-) (и этого нет)

2. GTM

3. интеграция с CRM и эквайрингом Uniteller, частично есть

4. Небольшие переделки функционала сайта. Никто не любит в чужом коде копаться, понятно (обожаю анекдот про швабры и большой вентилятор). Но вдруг все не так ужасно))

PHP
5 лет назад
guest_15937122440036
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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