Постоянные небольшие задачи по сайту php

Здравствуйте, Евгений!

Меня зовут Кира, у меня небольшой детский проект. Есть сайт www.mamin-Sadik.ru

Есть crm tallanto.com

1. Сертификат безопасности

2. Простите, тэги для счетчиков расставить:-) (и этого нет)

2. GTM

3. интеграция с CRM и эквайрингом Uniteller, частично есть

4. Небольшие переделки функционала сайта. Никто не любит в чужом коде копаться, понятно (обожаю анекдот про швабры и большой вентилятор). Но вдруг все не так ужасно))