Необходимо настроить скрипты API https://callibri.ru так, чтобы все лиды (заявки из форм сайта, аудиозапись телефонных звонков, заявки из онлайн-чата), которые поступают в систему, передавались бы на определенный e-mail адрес, без потери информации и качества. ...
Постоянные небольшие задачи по сайту php
Здравствуйте, Евгений!
Меня зовут Кира, у меня небольшой детский проект. Есть сайт www.mamin-Sadik.ru
Есть crm tallanto.com
1. Сертификат безопасности
2. Простите, тэги для счетчиков расставить:-) (и этого нет)
2. GTM
3. интеграция с CRM и эквайрингом Uniteller, частично есть
4. Небольшие переделки функционала сайта. Никто не любит в чужом коде копаться, понятно (обожаю анекдот про швабры и большой вентилятор). Но вдруг все не так ужасно))
Заявки фрилансеров
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