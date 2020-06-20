Есть: Wordpress 5.4 плагин сбора средств Charitable у него есть стандартно оплата через paypal https://c2n.me/48eyHgS Необходимо подключить оплату от Робокассы https://robokassa.com/ Ваша цена/срок
Создать бот для торговли на криптовалютной бирже Bitmax
Нужен бот скрипт для торговли на бирже bitmax.io по апи. Например сейчас цена биткоина 9000 баксов нужно чтобы бот мониторил цену постоянно и в ту секунду как цена упадет до 8000 и если эта цена прописана на покупку в боте то купил. То есть я ставлю в боте такую стратегию купить биткоин по 8000 – купить по 7000 – купить по 6000 но эти ордера должны вступить в силу только как цена достигнет их, не раньше потому что биржа не дает ставить ордера которые отличаются больше чем на 20%.
В админке должен быть выпадающий список из криптовалютных пар. При срабатывании ордера даже частично мне должна отправляться смс. В углу интерфейса должна быть зеленый индикатор по которому буду понимать работает бот или нет.Обязательные требованияПри сдаче все должно быть загружено на мой сервер и протестировано на реальной покупке, что работает. Одна часть должна быть на сервере а админка как вам удобней либо на сервере либо терминалом на рабочем столе. Работаем только на сайте и с безопасной сделкой, если хотите работать вне сайта то без предоплаты.
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