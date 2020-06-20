Создать бот для торговли на криптовалютной бирже Bitmax

Нужен бот скрипт для торговли на бирже bitmax.io по апи. Например сейчас цена биткоина 9000 баксов нужно чтобы бот мониторил цену постоянно и в ту секунду как цена упадет до 8000 и если эта цена прописана на покупку в боте то купил. То есть я ставлю в боте такую стратегию купить биткоин по 8000 – купить по 7000 – купить по 6000 но эти ордера должны вступить в силу только как цена достигнет их, не раньше потому что биржа не дает ставить ордера которые отличаются больше чем на 20%.

В админке должен быть выпадающий список из криптовалютных пар. При срабатывании ордера даже частично мне должна отправляться смс. В углу интерфейса должна быть зеленый индикатор по которому буду понимать работает бот или нет.Обязательные требованияПри сдаче все должно быть загружено на мой сервер и протестировано на реальной покупке, что работает. Одна часть должна быть на сервере а админка как вам удобней либо на сервере либо терминалом на рабочем столе. Работаем только на сайте и с безопасной сделкой, если хотите работать вне сайта то без предоплаты.