WP добавить оплату робокассы

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Завершен7 заявок592 просмотра

Есть:

Wordpress 5.4

плагин сбора средств Charitable 

у него есть стандартно оплата через paypal https://c2n.me/48eyHgS 

Необходимо подключить оплату от Робокассы https://robokassa.com/

Ваша цена/срок 

WordPress
5 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Степан все сделал как надо, по WP хороший специалист. Мои рекомендации!
Рекомендую Андрея к сотрудничеству! Четкое тз, быстрая оплата!

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