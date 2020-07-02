Планировщик cron

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Закрыт1 заявка225 просмотров

Необходимо написать 2 задания для крона:

1. Если в имени фала присутствует определенное слово и файл старше 5м - удалить файл

2. Если в начале файла отсутствуют буквы/начинается с цифр и старше 5м - удалить

5 лет назад
guest_15832152589421
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Заявки фрилансеров

Василий
 
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