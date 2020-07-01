Создание сайта рулетки на деньги

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок515 просмотров

Здравствуйте необходимо создать сайт рулетку. В минималистичном стиле,на языке Node JS, с хорошим красивым анимированным дизайном.

Так же необходимо

-админка

-небольшая статистика

-боты

-авторизация ВК

-ежедневные бонусы

-чат

Пример: csgf.fan

Можно сделать как в примере но только с лучшей анимацией выбора игроков.

Готов обсудить детали в Skype

JavaScriptNode.js
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guest_15936083332009
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