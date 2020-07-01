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Создание сайта рулетки на деньги
Здравствуйте необходимо создать сайт рулетку. В минималистичном стиле,на языке Node JS, с хорошим красивым анимированным дизайном.
Так же необходимо
-админка
-небольшая статистика
-боты
-авторизация ВК
-ежедневные бонусы
-чат
Пример: csgf.fan
Можно сделать как в примере но только с лучшей анимацией выбора игроков.
Готов обсудить детали в Skype
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